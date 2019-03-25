A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular, Moldova maçı öncesi 19 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bugün 19 yaşına basan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın doğum günü, Moldova maçı için Eskişehir'de bulunan A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastayı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile birlikte kesen Ozan, ilk dilimi de Güneş'in elinden yedi.

Ozan, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti" denildi.

ESKİŞEHİR / DHA