Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Ozan Kabak, takımının Leeds United'a yenildiği maçın ardından eleştiri oklarını hedefinde yer aldı.

Sky Sports'a konuşan eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp, Ozan'ın topla çok oynadığını belirterek basit hatalarının Norwich'e pahalıya mâl olduğunu dile getirdi ve, "Ozan Kabak, kendisinin zirve dönemindeki Zidane'a dönüştüğünü zannediyor" sözleriyle Milli futbolcuya eleştirilerde bulundu.

Norwich City, Premier Lig'de oynadığı 10 maç sonunda topladığı yalnızca 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.







