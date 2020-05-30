Sakatlıktan dönen ve Werder Bremen maçına ilk 11'de başlayan Ozan Kabak'a Alman efsane Dietmar Hamann'dan büyük övgü. Schalke 04'ün fark yaratan tek oyuncusunun Ozan Kabak olduğunun altını çizen Hamann, genç oyuncuyu Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk'e benzetti.

Bayern Münih ve Liverpool formasıyla adını dünyaya duyuran, şu sıralar SKY Sports yorumcusu olan Hamann, ''Schalke'nin van Dijk gibi oyuncusu var. Henüz o seviyede olmasa da arkadaşlarını üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Dusseldorf maçındaki attığı pasa bakmanız yeterli. Schalke'de Ozan dışında piyasası olan ve iyi para edecek başka oyuncu göremiyorum.'' dedi.

'van Dijk, 'Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum’ demiş'

2019 yılının Ocak ayında Fanatik'e konuşan Ozan, van Dijk'i beğenerek takip ettiğini vurgulamıştı. van Dijk'in kendisine forma göndermesi hakkında konuşan Ozan, ''Ömer ağabey (Bayram) ile o çok iyi arkadaşlar. Bir ara konuşurken Van Dijk, Ömer abiye, “Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum’ demiş. Ben de onu duydum ve çok mutlu oldum. Ömer abi de formasını istedi. O da gönderdi direkt. Sağ olsun. Benim için çok güzel bir anı oldu.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan Ozan, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkarttı.

Geleceğin 5 savunma yıldızı arasında gösterildi

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, sergilediği performansla Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Bundesliga'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen 20 yaşındaki Ozan, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol Marca gazetesine göre genç yetenek, geleceğin 5 savunma yıldızı arasında gösterildi.

Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu olan Ozan, bu dönemde toplamda 4 kez kafayla gol atarken toplamda ise 34 lig maçında 6 gol atmayı başardı.

'Dünyanın en iyi savunma oyuncuları 4 numaralı forma giyiyor'

Ozan Kabak, Schalke 04'te 4 numaralı formayı neden seçtiği ile ilgili sorulan soruya, "Daha önce genç takımlarda 4 numarayı giymiştim ve çok seviyorum. Sergio Ramos, Virgil van Dijk gibi dünyanın en iyi savunma oyuncuları 4 numaralı forma giyiyor. Bu da beni teşvik ediyor." cevabını vermişti.