A Milli Takım forması da giyen Bundesliga ekibi Schalke 04'ün stoperi Ozan Kabak, Tuttosport'un 2003'ten bu yana her yıl Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy ödülünün bu seneki adaylarını açıklandı.

Toplam 100 ismin yer aldığı listedeki tek Türk oyuncu ise Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak oldu.

2003 yılınan beri düzenli olarak düzenlenen 'Golden Boy' ödüllerine 21 yaş altı 100 futbolcu seçildi. Listede Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen isimler yer alıyor. Bayern Münih'ten Alphonso Davies, Manchester City'den Phil Foden, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Jadon Sancho gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

2019 yılına ait Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan genç yıldız Joao Felix almıştı.



