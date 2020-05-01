Galatasaray’da sergilediği kusursuz performans ile önce Stuttgart’a sonra da Schalke’ye giden Ozan Kabak’a büyük onur... İspanyollar’ın Marca Gazetesi, önemli bir araştırma yaptı. Buna göre Avrupa’da kısa zamanda futobla damga vurması beklenen merkez savunmacılar belirlendi. Almanya’da her geçen gün kendini geliştiren Ozan Kabak bu listede kendine yer buldu. Ayrıca Leipzig’den Dayot Upamecano, Real Sociedad’dan Robin Le Normand, Lille’den Gabriel Magalhaes ve Villarreal’den Pau Torres de listede yer aldı. Milli futbolcu, sadece listede yer almakla kalmadı. 20 yaşındaki savunmacıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

‘De Ligt’a benziyor’

Ozan Kabak’ın sahip olduğu istatistikler dışında, top kapma, hava topu ve uzaklaştırma gibi istatistiklerin tamamında Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique’den çok daha iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldız futbolcunun stili, geçtiğimiz yaz 85 milyon Euro’ya Juventus’a giden Matthjis de Ligt'a benziyor.



