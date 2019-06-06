Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a tranfser olan milli futbolcu Ozan Kabak Bundesliga'da yılın genç oyuncusu seçildi.

18 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 15 maçta forma giyip 3 gol atma başarısı göstermişti.

Bundesliga hesabı Ozan Kabak'u kutlayarak "Geldi, Gördü ve Kazandı" cümlesiyle paylaşımı yaptı.

Ozan Kabak'tan teşekkür

Yılın genç çaylağı seçilen Ozan da twitter hesabından bir mesaj paylaştı. "Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga’ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.