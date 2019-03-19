A Milli Futbol Takımı'nın iki genç yeteneği Muhammed Şengezer ve Ozan Kabak, Arnavutluk ve moldova maçları için düzenlenen basın toplantısından bu iki mücadeleyi değerlendirdi.

İki oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Ozan Kabak:

Şenol Güneş'in hepimize yaklaşımı çok sevecen ve babacan. Elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Antrenmanlar güzel ve neşeli geçiyor. Bence 3 puanı ve puanları getirecek ortam bu.

Rakipler çok değerli oyunculara sahip. Belki bu iki maçta favori biziz ama onlar da takım olgusuyla üzerimize gelecekler. Biz kazanmak istiyoruz. Çağlar abi, Kaan abi, Merih bunlar çok değerli stoperler. Kimin oynadığının çok fazla önemi yok. Önemli olan takımın oturması. 4 stoperin de önemli lig ve takımlarda oynaması hepimiz için büyük gurur. Yaşımız belki genç ama hepimiz süre de alıyoruz oynadığımız takımlarda.

Muhammed Şengezer:

Takımın havası çok iyi. Abilerimiz de bize çok iyi davranıyor. İnşallah bunun devamı gelir. Saha içi ve dışı çok yardımcı oluyorlar. Aile ortamı var. İnşallah böyle devam eder ve biz de bunun meyvesini önümüzdeki iki maçta alırız.

Fransa Dünya Şampiyonu bir ülke. Güçlü takımlar var ama her şey bizim ne yapacağımızda bitiyor. Biz kendimize inanırsak başarırız diye düşünüyorum. Buradaki hedefimiz Türk Milli Takımı'na katkı sağlamak. Kulüp takımlarımızda başarılı olduğumuz için buradayız ama takım arkadaşıyız.