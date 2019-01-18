Ozan Kabak, Türkiye’den giden en pahalı 4. Türk oldu

Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya transfer olan Ozan Kabak, Türkiye’den yurt dışına transfer olan Türk futbolcular sıralamasına da girdi. 18 yaşındaki defans oyuncusu bu transferle listede 4. sırada yer aldı. Türkiye’den yurt dışına giden en pahalı futbolcu unvanı ise 22 milyon Euro ile Cenk Tosun’a ait. Cenk geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu. Listenin ikinci sırasında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon Euro’ya giden Cengiz Ünder yer alırken, üçüncü sırada ise Galatasaray’dan Atletico Madrid’e 13 milyon Euro’ya transfer olan Arda Turan bulunuyor.

Türkiye’den yurt dışına transfer olan Türk futbolcular sıralamasında ilk 10 şöyle:

1 - Cenk Tosun: Beşiktaş --> Everton (22 milyon Euro)

2- Cengiz Ünder: Medipol Başakşehir --> Roma (15 milyon Euro)

3 - Arda Turan: Galatasaray --> Atletico Madrid (13 milyon Euro)

4 - Ozan Kabak: Galatasaray --> VfB Stuttgart (11 milyon Euro)

5 - Alpay Özalan: Fenerbahçe --> Aston Villa (9 milyon Euro)

6 - Gökdeniz Karadeniz: Trabzonspor --> Rubin Kazan (8 milyon 700 bin Euro)

7 - Burak Yılmaz: Galatasaray --> Beijing Guoan (8 milyon Euro)

8 - Fatih Tekke: Trabzonspor --> Zenit St. Petersburg (7 milyon 500 bin Euro)

9 - Ersan Adem Gülüm: Beşiktaş --> Hebei Chine Fortune (7 milyon Euro)

10 - Okay Yokuşlu: Trabzonspor --> Celta Vigo (6 milyon Euro)

İHA