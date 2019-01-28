Almanya Bundesliga’da son sırada yer alan Stuttgart’ın, Galatasaray’dan 11 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Ozan Kabak, dün Bayern Münih karşısında yeni takımıyla ilk sınavına çıktı.

18 yaşındaki stoper, ortaya koyduğu futbolla Sarı- Kırmızılılar’daki performansına yakın bir oyun sergiledi. Stuttgart mücadeleden ise 4-1’lik skorla yenik ayrılırken, Ozan da Kırmızı-Beyazlı ekibin ayakta kalan ismiydi.

Girdiği ikili mücadelelerde yüksek başarı oranı yakalayan Ozan, 18 yaşında olmasına rağmen yüksek pozisyon bilgisi ile büyük beğeni topladı.

Hava topları sıkıntısı...

Genç futbolcu, en ciddi hatasını ise Münih ekibinin attığı 3. golde yaptı. Köşe vuruşu sırasında Goretzka’yı kaçıran Ozan, bu pozisyon haricinde sınıfı geçti.

Yenilen diğer gollerde ise Stuttgart’lı futbolcuların, birbirleriyle arasındaki iletişim sorunu ön plana çıktı.

Ozan’ın tek talihsizliği ise yurt dışındaki ilk maçını Bayern Münih gibi bir takıma karşı oynamak oldu.