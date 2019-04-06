Mercedes-Benz Arena'da, küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Stuttgart ile Nürnberg karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi 42'nci dakikada Matheus Pereira ile öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. 75'inci dakikada sahneye çıkan Ozan Kabak, takımına beraberliği getiren golü kaydederken, karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart 21 puanla 16'ncı sırada, Nürnberg ise 17 puanla 17'nci sırada kaldı.