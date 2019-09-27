Ozan Kabak: Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor

Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke 04’ün internet sayfasına röportaj verdi. Eylül ayında yapılan milli maçlarda kadroda yer almamasına ilişkin bir soruya cevap veren 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu dönemde sakatlıktan yeni çıktığını ve birkaç gün antrenman yaptığını, bundan dolayı Şenol Güneş ve Schalke 04’ün teknik direktörü David Wagner’in kendisinin milli takımda yer almak yerine Schalke’de kalması yönünde karar verdiğini ifade etti. Ozan Kabak, bunu kendisinin de doğru bulduğunu ve teknik direktörlerin tavsiyelerine uyduğunu kaydetti.

Savunma oyuncusu, Türk Milli Takımı’nın ekim ayında Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı karşılaşmalara davet edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya da henüz kadronun belirlenmediğini ifade ederek, "Ancak Şenol Güneş ile temastayım. Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor." şeklinde cevap verdi.

Bu görüşmelerde Şenol Güneş’in kariyerini yakından takip ettiği yönünde izlenim edindiğini anlatan genç oyuncu, "Yeniden milli takıma davet edilirsem, ülkemin formasını giymek benim için büyük bir onur olur." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04 taraftarından övgüyle bahseden Ozan Kabak, "Taraftarlar ilk günden itibaren bana iyi davrandı ve Schalke 04’ün bir parçası olduğumu hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Sakatlığının geçtiğini ve herhangi bir sorunu bulunmadığını ifade eden Ozan Kabak, Schalke 04’ün Paderborn’u 5-1 yendiği maçta sonradan oyuna dahil olduğunu hatırlatarak, ilk kez Schalke 04 forması giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve kendisine güvenen teknik direktör Wagner’e teşekkür etti.