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Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın fantasy 11'ine seçildi. Milli futbolcumuz Liverpol'un Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika başarılı bir performans sergilemişti.

11 Mart 2021, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın fantasy 11'ine seçildi. Milli futbolcumuz Liverpol'un Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika başarılı bir performans sergilemişti.

Ozan Kabak dışında Liverpool'dan Alexander-Arnold, Phiillips, Fabinho, Salah ve Mane de haftanın 11'ine girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şöyle oluştu:

Navas, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phiillips, Fabinho, Chiesa, Sergio Oliveira, Salah, Mane, Haaland, En-Nesyri...

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