Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın fantasy 11'ine seçildi. Milli futbolcumuz Liverpol'un Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika başarılı bir performans sergilemişti.
Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın fantasy 11'ine seçildi. Milli futbolcumuz Liverpol'un Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika başarılı bir performans sergilemişti.
Ozan Kabak dışında Liverpool'dan Alexander-Arnold, Phiillips, Fabinho, Salah ve Mane de haftanın 11'ine girdi.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şöyle oluştu:
Navas, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phiillips, Fabinho, Chiesa, Sergio Oliveira, Salah, Mane, Haaland, En-Nesyri...