Ozan Kabak: Şampiyonlar Ligi benim için ayrı bir motivasyon

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını giyen Ozan Kabak, S Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinden, Devler Ligi'ndeki hedeflerine kadar birçok şeyi anlatan 20 yaşındaki stoper, şunları söyledi: "Liverpool 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İnşallah bu sezon da kazanırız. Finalin İstanbul'da olması benim için ayrı bir motivasyon. Van Djik, benim idollerimden bir tanesiydi. Onunla tanışmak çok güzeldi. Bana çok güzel tavsiyelerde bulundu."

' Galatasaray 'da güzel maçlara çıkmıştım'

"Şampiyonlar Ligi, benim için çok ayrı bir yerde. Şarkısını duymak bile beni çok gururlandırıyor. En son Galatasaray'da çok güzel maçlar çıkarmıştım ama galibiyet alamamıştık. Liverpool'da ise Leipzig'e karşı çok güzel bir galibiyet aldık. Ben de iyi oynadım."