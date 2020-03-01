Ozan Kabak sakatlandı, hastaneye kaldırıldı! Talihsiz an...
Bundesliga'nın 24. haftasında Köln ile karşılaşan Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak, yürekleri ağza getirdi. Girdiği kafa topu mücadelesinde talihsiz bir şekilde sakatlanan Ozan Kabak, hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray altyapısından yetişen, Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabak Köln maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. 11’de başladığı mücadelenin 29. dakikasında talihsiz bir şekilde sırtının üzerine düşen milli oyuncu oyuna devam edemedi.
Schalke Kulübü genç oyuncunun hastaneye kaldırıldığını açıkladı, sağlık durumuyla ilgili detay vermedi.
Sert bir şekilde yere düşen milli futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Genç futbolcu, yerini Jean-Clair Todibo'ya bırakırken 90 dakika ev sahibi Köln'ün 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.