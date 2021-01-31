Ozan Kabak Galatasaray altyapısında yetişmiş ve Galatasaray tarafından yüksek bonservis bedeli ile Avrupa'ya satılmış oyunculardan bir tanesidir. Ozan Kaban stoper mevkinde oynayan, Galatasaray ile Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmiş bir genç oyuncudur. 6 ay gibi kısa süre içerisinde tüm Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmış olan Ozan Kabak iyi bir bonservis bedeli ile transferi gerçekleşmiştir. Ozan Kabak genç yaşında Avrupa tecrübesi edinmeyi başarmıştır. Ozan Kabak Avrupa'nın en iyi liglerinden olan Bundesliga liginde mücadele etmektedir. Bundesliga liginin en genç Türk oyuncularından bir tanesidir. Ayrıca Ozan Kabak FİFA tarafından da en potansiyelli genç futbolcular arasında da gösterilmiştir. Ozan Kabak 1.86 metre boyunda ve 86 kilodur. Ozan Kabak'ın tam adı ise Ozan Muhammed Kabak'tır.

Ozan Kabak nereli?

Ozan Kabak Ankara doğumludur. Aslen ise Mardinli'dir.

Ozan Kabak kaç yaşında?

Ozan Kabak 2000 doğumludur. 20 yaşındadır.

Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı?

Ozan Kabak alt yapı kariyerine ilk kez Galatasaray ile başlamıştır. Galatasaray'da başarılı performans göstermiştir. Ozan Kabak'ın altyapı kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Galatasaray (2011 - 2018)

Ozan Kabak'ın profesyonel kariyer bilgileri şu şekildedir;

- Galatasaray (2018 - 2019)

- Stuttgart (2019)

- Schalke 04 (2019 - devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Ozan Kabak Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün formasını giymektedir. 2021 yılı itibari ile Schalke 04'te oynamaktadır. Ozan Kabak'ın yıllık aldığı maaş 1.8 Milyon Euro’dur.

Ozan Kabak'ın hayatı

Ozan Kabak 2000 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Ozan Kabak futbol hayatına ilk kez henüz 11 yaşında iken Galatasaray altyapısı ile başlamıştır.

Galatasaray altyapısı ile toplam 7 sene top koşturmuştur. Ozan Kabak Galatasaray'ın stoper eksikliği nedeni ile altyapıdan denenmiş ve bu şansı iyi değerlendirmiş. Henüz tecrübesiz olmasına rağmen, genç yaşında şampiyonlar ligine maçına dahi çıkmış, burada başarılı performanslar sergilemiştir. Ozan Kabak, Galatasaray ile yarım sezon çıktığı maçlar ile Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın dikkatini çekmiştir.

Stuttgart yetkilileri geçen yarım sezonun ardından Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiştir. Galatasaray tarafından kabul edilen bu teklif ile birlikte Ozan Kabak'ın Almanya serüveni başlamıştır. Ozan Kabak Stuttgart forması ile 15 maça çıkmış ve 3 gol de kaydetmiştir. 2019 yılında Stuttgart'a transfer olduktan sonra kısa süre içerisinde Schalke 04'ün teklifin kabul etmiştir. Ozan Kabak 2019 yılında iki Alman kulübü ile anlaşmıştır. Ozan Kabak Schalke 04 ile 28 maça çıkmıştır. Şuan kariyerine hala Schalke 04'te devam ettirmektedir.

Bundesliga'nın en genç futbolcularından biri olarak forma giyen Ozan Kabak, şuanda takımının vazgeçilmez stoper oyuncularından birisi olmuştur. Bundan dolayı Ozan Kabak ayrıca milli takıma da davet edilmiş ve milli takımda da genç yaşına rağmen forma şansı bulmaktadır. Stoper mevkinin en potansiyelli oyuncuları arasında gösterilmektedir. Kariyeri boyunca şuana kadar 57 profesyonel karşılaşmada görev almıştır.

Ozan Kabak'ın Milli Takım kariyeri

Milli takım forması ile 2015 yılında şans bulmuştur. Ozan Kabak 2015 yılında Türkiye U15 takımında forma giymiştir. Daha sonra sırası ile U16, U17 ve U18 takımlarında forma şansı bulmuştur. 2019 yılında ilk kez a milli takımında forma şansı bulmuş ve Türkiye a milli takımında eleme maçlarında ve uluslar liginde forma şansı elde etmiştir. A milli takımda şuana kadar 7 maçta boy göstermiştir. İlk maçını ise Türkiye Andorra'ya karşı bulmuştur. Bu maçta ilk 11 olarak başlamıştır.