Ozan Kabak maçın adamı! Stuttgart - Hoffenheim maç sonucu: 1-1

Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart 26. hafta maçında Hoffenheim sahasında karşı karşıya geldi.

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Stutgart maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 42. dakikada Andrej Kramaric atarken Stuttgart'ın golü ise Zuber'den geldi.

Ozan maçın adamı...

Ozan Kabak takımının attığı golün hazırlayıcısı oldu. 18 yaşındaki milli stoper bu performansı ile 9.3 puan aldı ve maçın adamı seçildi.

Stuttgart bu sonucun ardından 20 puanla 16. sırada kaldı. Hoffenheim ise puanını 38 yaptı.