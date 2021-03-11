Devre arası transfer döneminde Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool'a transfer olmuştu. Ozan Kabak, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı iki maça çıktı ve bu iki maçı da takımı gol yemeden kazandı. Adalılar, Alman ekibine karşı her iki mücadeleyi de 2-0'lık skorlarla galip bitirdi.

Ozan Kabak böylece 6 kez oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez galibiyet yaşadı. 2018-19 sezonunda tamamı 90'ar dakika olmak üzere 4 kez Galatasaray forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında maça çıkan Ozan Kabak, bir beraberlik üç yenilgi görmüştü

Ozan Kabak'ın Leipzig karşısında istatistikleri

Topla buluşma: 42

Pas: 36

Pas başarı yüzdesi: % 77.8

İkili mücadele: 5/1

Pas arası: 2

Uzaklaştırma: 1