Ozan Kabak Leipzig-Liverpool maçın adamı seçildi
Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısına çıkan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, tarih yazdı. 90 dakika boyunca rakiplerine duvar ören Ozan, 2-0'lık galibiyetin mimarı olurken, Devler Ligi'nde bir İngiliz takımı ile maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.
Devre arası transfer döneminde Schalke'den, Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, ilk maçında geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında forma giymişti. 20 yaşındaki savunmacı, 3-1'lik yenilgide elinden geleni yapmış ancak yeterli olmamıştı. Milli futbolcumuz ikinci maçında ise önceki gün Devler Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig karşısında forma giydi. Takım arkadaşlarına iyice ısınan yıldız stoper, 90 dakika boyunca rakip hücum oyuncularının korkulu rüyası oldu. Alman ekibine duvar ören Ozan, 2-0'lık galibiyetin mimarlarından da biriydi.
Maçın oyuncusu seçildi
Karşılaşma sonrasında Ozan Kabak, Liverpool'da maçın oyuncusu seçildi. Oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sı oyunu Ozan'dan yana kullandı. Bu arada Milli futbolcumuz, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.
Kloop: Ozan'dan çok memnunum
Karşılaşma sonrasında konuşan Ozan, "Gol yemedik ve bu formayla ilk galibiyetimi aldım. Benim için çok özel bir gece oldu. Gencim, burada yeniyim. Adapte olmam biraz zaman alacak ama gün geçtikçe daha iyiye gideceğim" dedi. 20 yaşındaki stoperin hocası Kloop ise, "Ozan'ın performansından çok memnunum. Sahada duruşu oldukça iyiydi" diye konuştu.