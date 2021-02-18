Ozan Kabak Leipzig-Liverpool maçın adamı seçildi

Devre arası transfer döneminde Schalke'den, Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, ilk maçında geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında forma giymişti. 20 yaşındaki savunmacı, 3-1'lik yenilgide elinden geleni yapmış ancak yeterli olmamıştı. Milli futbolcumuz ikinci maçında ise önceki gün Devler Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig karşısında forma giydi. Takım arkadaşlarına iyice ısınan yıldız stoper, 90 dakika boyunca rakip hücum oyuncularının korkulu rüyası oldu. Alman ekibine duvar ören Ozan, 2-0'lık galibiyetin mimarlarından da biriydi.

Maçın oyuncusu seçildi

Karşılaşma sonrasında Ozan Kabak, Liverpool'da maçın oyuncusu seçildi. Oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sı oyunu Ozan'dan yana kullandı. Bu arada Milli futbolcumuz, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Kloop: Ozan'dan çok memnunum

Karşılaşma sonrasında konuşan Ozan, "Gol yemedik ve bu formayla ilk galibiyetimi aldım. Benim için çok özel bir gece oldu. Gencim, burada yeniyim. Adapte olmam biraz zaman alacak ama gün geçtikçe daha iyiye gideceğim" dedi. 20 yaşındaki stoperin hocası Kloop ise, "Ozan'ın performansından çok memnunum. Sahada duruşu oldukça iyiydi" diye konuştu.