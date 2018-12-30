Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan ve Galatasaray’la yeni mukavele imzalamayan Ozan Kabak, İngiliz kulüpleriyle temas halinde. 18 yaşındaki oyuncunun menacerleri, Manchester United ve Cardiff kulüplerinin temsilcileriyle görüşüyor.

Genç futbolcunun ara transferde Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik patron Fatih Terim, yeni kontrat imzalamaması nedeniyle genç futbolcuyu gözden çıkarmış durumda.

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