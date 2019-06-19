Ozan Kabak için şimdi de Milan iddiası

Milan'dan Ozan Kabak atağı geldi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında 11 milyon euro bedelle Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak için İtalyan devi Milan Stuttgart ve genç oyuncunun yetkilileriyle görüşmeye başladı.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre, orta saha ve savunmaya takviye yapmak isteyen Milan'da hedeflerden biri de 2000 doğumlu genç savunmacı... İtalyanlar, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde bulunan "15 milyon euroya serbest kalır" maddesini de kullanarak oyuncuyu transfer etmek istiyor.

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