Ozan Kabak için Roma iddiası

Alman ekibi Schalke 04'ten ayrılması beklenen ve hangi takıma gideceği merak konusu olan milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Football Italia'nın Tuttomercatoweb'e dayandırdığı habere göre, Trabzonspor 'un UEFA Konserans Ligi'ndeki rakibi Roma, 21 yaşındaki futbolcumuzla ilgileniyor. İtalyan devinin defans oyuncusu Chris Smalling'in sakatlanması üzerine rotayı Ozan Kabak'a yönelttiği öğrenildi. Defansta Juan Jesus'un da yetersiz kalması Ozan Kabak transferini güçlendirdiği belirtildi.









Transfer için izin verilmişti

Milli futbolcumuz geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giydikten sonra sezon sonunda Schalke'ye geri dönmüştü. Alman ekibi geçtiğimiz ay Ozan'a yeni takım bulması için izin vermişti.