Ozan Kabak için Leverkusen iddiası

Geçtiğimiz günlerde Liverpool'la kiralık sözleşmesi sona eren ve İngiliz ekibine veda eden milli futbolcu Ozan Kabak hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, bonservisi Schalke 04'te bulunan 21 yaşındaki genç stoperin adı Bayer Leverkusen ile anılıyor. Kırmızı siyahlıların milli futbolcumuzu kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.









Bonservis bedeli 25 milyon euro

Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak'ın piyasa değeri 25 milyon euro. Türkiye'nin EURO 2020 kadrosunda da bulunan Ozan, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 13 kez sahada yer aldı.