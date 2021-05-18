Ozan Kabak için Leipzig iddiası

Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre 21 yaşındaki genç yıldız Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in gündeminde. Defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi 40 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a gönderen Alman ekibinin Fransız futbolcunun yerine Ozan'ı kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü.









Liverpool'da 13 maça çıktı

Devre arası transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a kiralık olarak transfer olan milli yıldızımız İngiliz deviyle bu sezom 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 karşılaşmaya çıktı.