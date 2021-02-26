Ozan Kabak için Inter ve Milan devredeydi, Liverpool aldı

Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan milli yıldızımız Ozan Kabak, İtalyan devlerinin de gözdesi konumundaydı. CalcioMercato, Liverpool'dan önce Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak isteyen Inter ve Milan'ın temaslarına değindi.

İtalyan basınında Milan'ın sadece yaz transfer döneminde değil sonrasında da Ozan Kabak için yoğun temaslarını sürdürdüğü aktarılırken Inter'in de bu yarışa dahil olduğu belirtildi. Özellikle Milan Skriniar'ın Tottenham'a transferi için görüşmeler yapan Inter'de yerine gelecek isim konusunda ilk hedef milli yıldızımız Ozan Kabak'tı.

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Inter'in Skriniar için Tottenham'dan istediği 35 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif alamaması sonucunda Ozan Kabak transferinde kaydedilen aşama da anlamını yitirmiş oldu. Milli yıldızımız, devre arasında Liverpool kadrosuna katıldı.

Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralarken sezon sonunda bonservisinin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan ekiplerinin takibi sürse de şimdilik Serie A'ya transferinin gerçekleşmesi beklenmiyor.