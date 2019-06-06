Ozan Kabak için devler sırada

Geçtiğimiz sezon devre arasında 11 milyon Euro (72 milyon TL) karşılığında Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak için devler sıraya girdi. İngilizler’in önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Tottenham ve Manchester United’ın 18 yaşındaki genç stoperi takibe aldığı öne sürüldü. 15 milyon Euro’luk (98 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunan milli futbolcu da Kırmızı-Beyazlı ekibin bir alt lige düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.