Ozan Kabak darphanesi!

Milan, Bayern Münih ve West Ham United’ın 19 yaşındaki genç stopere talip. 3 kulüp de Ozan Kabak’ın 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ederken, Galatasaray’ın gelir elde edip edemeyeceğini ise genç oyuncunun seçimi netleştirecek.

Genç yıldız önündeki tekliflere dair kesin kararını 30 Haziran’da verecek.

Ocak ayında altyapısından yetiştiği kulübünün tam 11 milyon Euro bonservis geliri kazandıran Ozan Kabak, Milan ya da West Ham United’a imza atarsa Galatasaray da ‘yetiştirme bedeli’ olarak 750 bin Euro daha elde edecek.

Ancak Ozan, Bayern Münih’i seçip yine Almanya’da kalırsa, bu durumda Galatasaray yetiştirme bedeli alamayacak. Çünkü Ozan’ın uluslararası bir transfere imza atması halinde sarı kırmızılılar gelir elde edecek.

Ayrıca statü gereği Ozan Kabak, 23 yaşına kadar yapacağı uluslararası transferlerde forma giydiği kulüplere yüzde 5 yetiştirme bedeli geliri sağlayacak. 23 yaşından sonraysa bu bedel her yıl yüzde 0.5 oranında azalacak.

Kaynak: Hürriyet