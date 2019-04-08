Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla kısa sürede herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Hannover 96'ya karşı 2 kez fileleri sarsan 19 yaşındaki stoper, son Nürnberg maçında ise yıldızlaşmıştı.

1-1 biten mücadelede takımının tek golünü kaydeden Ozan, bugün Bundesliga tarafından Mart ayının en iyi genç futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Futbolseverlerin oylarıyla verilen ödülün diğer adayları ise Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure ile Hertha Berlin'in yıldızı Marko Grujic oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler