Ozan Kabak: Bulaştırmaktan korkuyorum

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke’de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsü bulaştırmaktan bir hayli korktuğunu söyleyen 20 yaşındaki savunmacı, “Yaklaşık 2 aydır herkes evde. Bu tabii beni de endişelendiriyor.

Koronavirüse yakalanmaktan çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum. Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız” yorumunu yaptı.

Ozan, bu sezon Schalke’de 21 maçta 3 gol ve 1 asist ile oynadı.







