Ozan Kabak: Bu dört maçta atabildiğimiz kadar gol atmak istiyoruz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takımımız'da Ozan Kabak maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Böyle maçlarda rakibi açmak için bazen ileri çıkılması gerektiğini belirten Ozan Kabak, takımda herkese şans geleceğinin altını çizdi.

Ozan Kabak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sakatlığımın ardından 10 hafta sonra ilk maçıma çıktım. Takımca çok iyi konsantre olduk. Böyle sahalarda böyle takımlara karşı maça çıkmak zordur. Herkese şans gelecek. Böyle maçlarda rakibi açmak için bazen ileri çıkabilmeniz gerekiyor. Bu dört maçta atabildiğimiz kadar gol atıp, gol yemeden tamamlamak istediğimizi söylüyor hocamız. Bunu yapmak istiyoruz."



