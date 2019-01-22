Stuttgart'ta Ozan Kabak, Bayern Münih maçı hazırlıklarında antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
18 yaşındaki savunmacı Bundesliga'daki ilk maçına Bayern karşısında çıkabilir.
Stuttgart'ta Ozan Kabak, Bayern Münih maçı hazırlıklarında antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
18 yaşındaki savunmacı Bundesliga'daki ilk maçına Bayern karşısında çıkabilir.
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