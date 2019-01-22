Ozan Kabak Bayern'e hazırlanıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Bayern Münih deplasmanı öncesinde çalışmalara başladı.

22 Ocak 2019, Salı 17:38
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Ozan Kabak Bayern'e hazırlanıyor

Stuttgart'ta Ozan Kabak, Bayern Münih maçı hazırlıklarında antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

18 yaşındaki savunmacı Bundesliga'daki ilk maçına Bayern karşısında çıkabilir.

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