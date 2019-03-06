Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak bu hafta Bundesliga'da Hannover 96 maçında kariyerinin ilk gollerini atmıştı.

Hannover 96'yı 5-1 yendikleri maçta 2 gol birden atan 18 yaşındaki genç stoper Whoscored tarafından Avrupa'da haftanın 11'ine seçildi.

Listede ayrıca Liverpool'dan Alexander ve Dijk, Everton'dan Digne, Nice'den Atal, Atalanta'dan Gomez ve Ilicic, Angers'tan Tait, Manchester United'dan Lukaku ile Lyon'dan Fekir yer aldı.

Yapılan değerlendirmeye göre 9 puan verilen 18 yaşındaki Ozan Kabak kadroda yer alan en genç oyuncu oldu.