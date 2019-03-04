Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına tranfser olan Ozan Kabak bu hafta profesyonel kariyerinin ilk gollerini attı.

Stutgart'ın Bundesliga'da Hannover 96'yı 5-1 yendiği maçta iki gol birden atan Ozan Kabak Alman devlet kanalı Das Erste’de yayınlanan Sportschau programında haftanın 11'ine seçildi.

Kaan Ayhan da seçildi

Listede yer alan diğer stoper ise Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan oldu. Düsseldorf'un Schalke 04'ü deplasmanda 4-0 yendiği maçta sahada 90 dakika kalan Kaan Ayhan bu sezon 19 Bundesliga maçında 3 gol atma başarısı göstermişti.



