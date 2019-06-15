Ozan Kabak, 20 yaş altında dünyanın en iyileri arasına girdi!
Fransızların saygın spor gazetesi L'Equipe, dünyanın 20 yaş altındaki en iyi 50 futbolcusunu belirledi. Listedeki tek Türk, devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a giden Ozan Kabak oldu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da A takıma yükseldikten sonra devre arasında 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yarım sezonda gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Takımı küme düşmesine rağmen Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen 19 yaşındaki Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe tarafından da büyük bir onura layık görüldü. Dünyada 20 yaşın altındaki en iyi 50 futbolcuyu sıralayan gazete, milli futbolcuya 24'üncü sırada yer verdi. Ozan'ın tek Türk oyuncu olarak yer aldığı listedeki tüm isimler ise şu şekilde:
1. Matthijs de Ligt - Ajax
2. Jadon Sancho - Borussia Dortmund
3. Kai Havertz - Bayer Leverkusen
4. Joao Felix - Benfica
5. Gianluigi Donnarumma - AC Milan
6. Nicolo Zaniolo - AS Roma
7. Moise Kean - Juventus
8. Vinicius Junior - Real Madrid
9. Declan Rice - West Ham
10. Ibrahima Konate - RB Leipzig
11. Matteo Guendouzi - Arsenal
12. Alban Lafont - Fiorentina
13. Callum Hudson-Odoi - Chelsea
14. Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund
15. Ryan Sessegnon - Fulham
16. Evan Ndicka - Eintracht Frankfurt
17. Justin Kluivert - AS Roma
18. Andreas Skov Olsen - Nordsjaelland
19. Phil Foden - Manchester City
20. Kik Pierie - Heerenveen
21. Reiss Nelson - Arsenal
22. Pedro Porro - Girona
23. Rafael Leao - Lille
24. Ozan Kabak - Stuttgart
25. Samuel Chukwueze - Villarreal
26. Boubacar Kamara - Marseille
27. William Saliba - Saint-Etienne
28. Rodrygo Goes - Real Madrid
29. Ya Valery - Southampton
30. Mason Mount - Chelsea
31. Gedson Fernandes - Benfica
32. Jonathan David - Gent
33. Junior Traore - Empoli
34. Diogo Dalot - Manchester United
35. Ezequiel Barco - Atlanta United
36. Sandro Tonali - Brescia
37. Moussa Diaby - Bayer Leverkusen
38. Brahim Diaz - Real Madrid
39. Ferran Torres - Valencia
40. Dwight McNeil - Burnley
41. Alexander Isak - Borussia Dortmund
42. Malang Sarr - Nice
43. Fran Beltran - Celta Vigo
44. Cucho Hernandez - SD Huesca
45. Arne Maier - Hertha Berlin
46. Hannes Wolf - Red Bull Salzburg
47. Giorgi Chakvetadze - Gent
48. Yari Verschaeren - Anderlecht
49. Donyell Malen - PSV Eindhoven
50. Erling Braut Haland - Red Bull Salzburg