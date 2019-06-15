Ozan Kabak, 20 yaş altında dünyanın en iyileri arasına girdi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da A takıma yükseldikten sonra devre arasında 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yarım sezonda gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Takımı küme düşmesine rağmen Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen 19 yaşındaki Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe tarafından da büyük bir onura layık görüldü. Dünyada 20 yaşın altındaki en iyi 50 futbolcuyu sıralayan gazete, milli futbolcuya 24'üncü sırada yer verdi. Ozan'ın tek Türk oyuncu olarak yer aldığı listedeki tüm isimler ise şu şekilde:

1. Matthijs de Ligt - Ajax

2. Jadon Sancho - Borussia Dortmund

3. Kai Havertz - Bayer Leverkusen

4. Joao Felix - Benfica

5. Gianluigi Donnarumma - AC Milan

6. Nicolo Zaniolo - AS Roma

7. Moise Kean - Juventus

8. Vinicius Junior - Real Madrid

9. Declan Rice - West Ham

10. Ibrahima Konate - RB Leipzig

11. Matteo Guendouzi - Arsenal

12. Alban Lafont - Fiorentina

13. Callum Hudson-Odoi - Chelsea

14. Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund

15. Ryan Sessegnon - Fulham

16. Evan Ndicka - Eintracht Frankfurt

17. Justin Kluivert - AS Roma

18. Andreas Skov Olsen - Nordsjaelland

19. Phil Foden - Manchester City

20. Kik Pierie - Heerenveen

21. Reiss Nelson - Arsenal

22. Pedro Porro - Girona

23. Rafael Leao - Lille

24. Ozan Kabak - Stuttgart

25. Samuel Chukwueze - Villarreal

26. Boubacar Kamara - Marseille

27. William Saliba - Saint-Etienne

28. Rodrygo Goes - Real Madrid

29. Ya Valery - Southampton

30. Mason Mount - Chelsea

31. Gedson Fernandes - Benfica

32. Jonathan David - Gent

33. Junior Traore - Empoli

34. Diogo Dalot - Manchester United

35. Ezequiel Barco - Atlanta United

36. Sandro Tonali - Brescia

37. Moussa Diaby - Bayer Leverkusen

38. Brahim Diaz - Real Madrid

39. Ferran Torres - Valencia

40. Dwight McNeil - Burnley

41. Alexander Isak - Borussia Dortmund

42. Malang Sarr - Nice

43. Fran Beltran - Celta Vigo

44. Cucho Hernandez - SD Huesca

45. Arne Maier - Hertha Berlin

46. Hannes Wolf - Red Bull Salzburg

47. Giorgi Chakvetadze - Gent

48. Yari Verschaeren - Anderlecht

49. Donyell Malen - PSV Eindhoven

50. Erling Braut Haland - Red Bull Salzburg