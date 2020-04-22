Ozan Güven: Karantinada sürekli bitmeyen ev işi var

Zafer Algöz’ün YouTube hesabından sunduğu “Burada Olan Burada Kalır” programına Ozan Güven ve Can Yılmaz konuk oldu.

Babil'in yıldızı Ozan Güven, karantina boyunca evde sürekli temizlik yaptığını dile getirdi.

“Ev hanımlarını da alkışlamalıyız. Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim” diyen Güven, Algöz’ün “Evde resim yapıyor musun?” sorusuna “Evet, 16 tane tablo yaptım, hepsi küçük formatta. İstanbul Modern ve Sabancı Müzesi bununla ilgilendi” diye esprili bir yanıt verdi.

Kaynak: Ntv