Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın ilk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil'de ameliyat edileceği kaydedildi.

Ozan Evrim Özenç'in bilinci açık

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Hastaneden açıklama geldi

Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde korner direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto 1'inci Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güvenlik güçleri peşinde

Maçın tatil edilmesinin ardından Göztepeli taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu'nda ayrılırken, Altaylı taraftarların çıkışına ise henüz müsaade edilmedi. Güvenlik güçleri Göztepe tribünlerine fişek atan kişiyi tespit etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Stat kameraları, sosyal medya görüntüleri ve basının kaydettiği görüntüler toplanarak, fişeği atan kişi tespit edilmeye çalışılıyor.