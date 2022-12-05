MENÜ

Ozan Evrim Özenç ilk antrenmanına çıktı

Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi mücadelesinde saldırıya uğrayan Ozan Evrim Özenç, günler sonra ilk antrenmanına çıktı.

05 Aralık 2022, Pazartesi 15:28 Son Güncelleme:
- A +
Ozan Evrim Özenç ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe ve Altay maçında sarı-kırmızılı bir taraftarın saldırısına uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç sahalara döndü.

29 yaşındaki kaleci, başındaki ağrılardan dolayı ve psikolojik olarak zorlandığı için Boluspor karşısında kadroya alınmamıştı. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana Ozan Evrim Özenç de katıldı.

Tecrübeli kaleci, 1 haftalık aranın ardından çalışmalara geri döndü. 29 yaşındaki kalecinin hafta sonu oynanacak Denizlispor maçında kaleyi tekrar devralması bekleniyor.

Hasan İnce / İZMİR (İHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...