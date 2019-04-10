Ozan Bulkaz: 'Tek söyleyeceğim şey, üzgünüm'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Anadolu Efes'e 99-62 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’un başantrenörü Ozan Bulkaz, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ozan Bulkaz, oynayan basketbolculara saygı duyduklarını belirterek, "Biz de elimizden geldiğince işimizi yapmaya çalışıyoruz. Anadolu Efes’e THY Avrupa Ligi’nde play-off öncesi başarılar diliyorum." diye konuştu.

​Bulkaz, 5 galibiyetlerinin bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bütün Sakarya kamuoyuna yalvarırcasına haykırdım. Sadece elimizdeki takımla mücadele edersek ligde kalacağımızı söyledim. Kaldı ki benim elimdeki dediğim takım, bu ligin en kötü takımının 5-6 kat aşağısında bir bütçeydi ama ona rağmen bir reaksiyon gösterilmedi. Demek ki takdir böyleymiş. Şu anda yaptığımız şey, sadece gençlerimizle saygı duyarak sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Kimseye kırgınlığımız yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bu saatten sonra tek söyleyeceğim şey, üzgünüm."