Ozan Bulkaz: 'Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk ettiği Banvit’e 75-67 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’un başantrenörü Ozan Bulkaz, çok önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulkaz, yenilgi için hiçbir bahanenin arkasına sığınmayacaklarını belirterek, "Antrenman yapıp, savaşıp, Sakarya’da basketbolu bu sene yaşatacağız ve elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bulkaz, maçın bazı periyotlarında takımının iyi oynadığını ancak yeni gelen oyuncuların bir günde adaptasyon sağlamasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.