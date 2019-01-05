Ozan Bulkaz: Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da başantrenör Ozan Bulkaz, "Bu oyun bizi umutlandırdı. Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız" dedi.

05 Ocak 2019, Cumartesi 16:04
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Ozan Bulkaz: Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'a 77-65 kaybeden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da başantrenör Ozan Bulkaz, maçta iyi mücadele verdiklerini ifade ederek, "Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Güzel bir basketbol oldu bugün. Defansta ve hücumda daha çok oyunun içindeydik. Bu oyun bizi umutlandırdı. Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız. Bu maçta yerli oyuncuların katkıları çok değerliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk takım oyuncusu Alp Karahan ise maçta iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.

AA

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