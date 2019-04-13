Ozan Bulkaz: Ligin kalan 4 haftasında iyi oynamak istiyoruz

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk olduğu Galatasaray Doğa Sigorta'ya 102-65 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, geride kalan dört haftada iyi mücadele etmek istediklerini dile getirdi.

Bulkaz, genç oyuncularla mücadele ettiklerini aktararak, "Ligin kalan 4 haftasında iyi oynamak istiyoruz. Anadolu Efes maçından sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan ve federasyon reaksiyon verdi. Türk oyuncularla ve gençlerle sezonu bitireceğiz. Oyuncular uzun zamandır antrenman yapmıyordu. Burak Eşlik bugün sakatlandı. Bu oyuncularla antrenman yaparak hazırlanmak istiyoruz. Bundan sonra gösterecekleri performansla bu süreci fırsata çevirebilirler. Müsabakaları yardımcı antrenörüme yönetiyorum. Bu süreçte antrenörüm ve genç oyuncuların bir şeyler öğrenmesini istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

AA