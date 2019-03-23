Ozan Bulkaz: Ligde kalma ümidiyle sonuna kadar dayanacağız

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak. Bunun ümidiyle sonuna kadar, dayanabileceğimiz yere kadar fiziki şartlar el verirse dayanacağız." dedi.

23 Mart 2019, Cumartesi 16:08
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Ozan Bulkaz: Ligde kalma ümidiyle sonuna kadar dayanacağız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’ya 87-64 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak. Bunun ümidiyle sonuna kadar, dayanabileceğimiz yere kadar fiziki şartlar el verirse dayanacağız." dedi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklerinin olmasına rağmen oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Sakatlıklar yaşamama temennisinde bulunan Bulkaz, "Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak. Bunun ümidiyle sonuna kadar, dayanabileceğimiz yere kadar fiziki şartlar el verirse dayanacağız." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka’yı galibiyetinden dolayı tebrik eden Bulkaz, antrenman yapabilmeleri halinde iki maç kazanarak ligde kalacaklarını düşündüğünü sözlerine ekledi.

AA

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