Ozan Bulkaz: 'Kolay sayılar yedik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 87-83 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bulkaz, her maçtan galibiyet almak adına oyuncularıyla iyi çalıştığına değinerek, "Kolay sayılar yedik. Basit hataları çıkarırsak hücumda ve savunmada her periyotta Bahçeşehir Koleji karşısında üstün oynadık. Yenildiğimiz için üzgünüz. Oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.