Ozan Bulkaz: Birçok sorunumuz ve eksiklerimiz var

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, sezonunun ilk yarısının tamamlandığını kaydederek, mevcut sorunlarına dikkati çekti.

13 Ocak 2019, Pazar 15:20
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Ozan Bulkaz: Birçok sorunumuz ve eksiklerimiz var

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 89-64 kaybeden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, sezonunun ilk yarısının tamamlandığını kaydederek, mevcut sorunlarına dikkati çekti.

Bulkaz, müsabakayı güzel bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe Beko maçıyla sezonun ilk yarısını tamamladık. Birçok sorunumuz ve eksiklerimiz var. İkinci yarıda bu eksikleri giderip, inşallah iyi başlarız. İkinci yarı umarım her şey daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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