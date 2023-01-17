Oyunseverler beklemede! İşte bu yıl çıkacak oyunlar

İki yıldır bir türlü gerçekleşemeyen büyük başlangıç, Unreal Engine 5'in desteğinin artması ve sayıları hızla artan geliştiricilerin Sony ve Microsoft'un geçmiş nesil konsollarına desteği çekmesi ile en sonunda gerçek oluyor. Starfield, Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor ve Final Fantasy 16 yeni nesil konsol için geliştirilen önemli oyunlarken, PS4, Xbox One ve özellikle de Switch kullanıcılarını bekleyen nice yapım var.

Geçtiğimiz dönemde düzinelerce oyun 2023'e ertelenip, yeni nesil cihazları ortada bırakmış olsa da, her sene her bir konsol için dikkat çekici bir yapım oyuncularla buluşmuştu. 2020'den beri süren bu durgunluk ise bu yıl içinde tamamen değişecek gibi. Yeni yıla girişimizle birlikte, yaşadığımız heyecanı 2023'ün en büyük 45 oyunu listesini yaratarak sizlerle paylaşmak istedik.

Bu listede sadece 2023 yılı içerisinde çıkacağı açıklanmış oyunlar yer alıyor. Avatar: Frontiers of Pandore (2023-2024) ve Final Fantasy 7 Rebirth (gelecek kış dönemi) gibi çıkış aralığı 2024'ü de kapsayan yapımlar ise listede yer almadı. Baldur's Gate 3 ve Disney Dreamlight Valley gibi 2023 içerisinde Erken Erişim'den çıkacak oyunlar da yine listede yok.

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