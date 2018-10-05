Steam için PC oyunculuğunun can damarı yakıştırmasını yapmak, pek de yanlış olmayacaktır. Keza artık oyun severler yeni satın alacakları bir oyun için elektronik mağazalarına gidip fiziksel kopya satın almıyorlar. Genel olarak oyun satın alım işi dijitale dönüşmüş durumda. PC’de oyun severlerin yeni çıkan yapımları en basit ve en güvenli yoldan satın alabilecekleri yer ise Steam.

Bugün PC oyuncularının çok büyük bir bölümünün, oyunlarını Steam üzerinden oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Valve’in Steam hakkında paylaştığı detaylar, aslında PC oyunculuğunun geneli için de önemli ipuçları içeriyor.

Valve geçtiğimiz gün Steam kullanıcılarını kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada oyun severlere, oyunları genel olarak hangi çözünürlükte oynadıkları soruldu. Araştırmaya dahil olan Steam kullanıcılarının çok büyük bir bölümü soruya FullHD cevabını verdi. Steam üzerinden oyun oynayan her yüz oyuncunun yaklaşık olarak 61’i oyunlarını FullHD çözünürlükte oynuyor. (Ufak bir hatırlatma. HD çözünürlük 720*1280 piksel için kullanılırken, FullHD ise 1080*1920 piksel için kullanılıyor.)

Öte yandan oyunlarını 4K çözünürlükte oynayanların oranı da yüzde 1.33 olarak belirtilmiş. Tabi PC’de bir oyunu 4K’da oynamak demek, sağlam bir sisteme ve sağlam bir monitöre sağlam olmak anlamına geliyor. Bu da hayli maliyetli olacaktır. (CNN Türk)