Bütün Çocuklarım, Dudaktan Kalbe, Yaz Evi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşında aramızdan ayrılan Güner'in acı haberini sanatçı Süha Uygur, sosyal medyadan duyurdu.

"ÇOK ERKEN OLDU YUNUS"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam." sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Süha Uygur'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.

YUNUS GÜNER KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Güner, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Güner, rol aldığı 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' isimli dizilerle tanınıyor.

"İYİ OYUNCULAR HEM HAYATTA HEM DE SAHNEDE SAMİMİDİR!"

Ünlü oyuncu, 2015 yılında Habertürk'e verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Samimiyet sadece aşkta değil, hayatın her alanında şart! Özellikle de oyunculukta! Ben bugüne kadar hep kendimi tüm samimiyetimle ifade edebileceğim işlerin içinde yer almayı seçtim. Yıldız Kenter'in öğrencisiyim, çok şanslıyım! İyi oyuncunun güzelleştiğini, kötü oyuncunun ise çirkinleştiğini bilenlerdenim. Bundan böyle daha çok projede yer almak istiyorum ama tercihim yine beni güzelleştirecek işlerden yana olacak. İyi oyuncuların çoğu hem hayatta hem de sahnede samimidir! Ben de kendi adıma bunun mücadelesi içindeyim. Bunu yapabilenler; namuslu oyuncular!"