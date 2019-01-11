Oyuncu klavyesi arayanlara: HyperX Alloy FPS RGB

Minimal tasarımının yanı sıra RGB aydınlatma sistemiyle ortamı oldukça renkli bir hale getiren HyperX Alloy FPS RGB'de çelik bir iskelet yapısı kullanılmış. Bu sayede oyuncular klavyeye dokunduklarında klavyeye daha çok hakim oluyor ve klavyenin sağlam olduğu hissi uyanıyor. USB 2.0 arabirimiyle cihazlara bağlanan ve hatta telefonları dahi şarj edebilen HyperX Alloy FPS RGB, çıkarılabilir örgü kabloya sahip.

RGB aydınlatması ise klavyenin en dikkat çeken özelliklerinden biri. 3 farklı aydınlatma profili oluşturabilme imkanına sahip olan oyuncular, kendi kişisel klavyelerini oluşturabiliyor. Bu profilleri oluştururken ışık rengini, ışık renk geçiş hızını ayarlayabiliyorsunuz.

Klavyenin de diğer klavyeler gibi bir ömrü var. 70 milyon kez basmaya kadar ömrü olan HyperX Alloy FPS RGB için önemli olan bir diğer nokta da klavye tuşlarının çok sert bir yapıda olmaması. Diğer oyuncu klavyelerine göre daha yumuşak bir tuş sistemi var ve çok da ses çıkarmıyorlar.

DHA