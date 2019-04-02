Oyun ve Teknoloji Festivali’nde turnuva programı belli oldu!

TEKFEST ANKARA’nın programının belirlenmesiyle beraber heyecan daha da arttı. TEKFEST’te, League of Legends, Counter Strike Global Offensive ve PUBG oyunları için tüm ziyaretçilere açık turnuvalar yapılacak. Birbirinden farklı ve özel hediyelerin verileceği turnuvaların finallerinde herkes şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.

3 Mayıs Cuma gününü League of Legends’a ayıran TEKFEST, 4 Mayıs Cumartesi günü Counter Strike Global Offensive oyunu tutkunları için yapılacak turnuvalarla devam edecek. 5 Mayıs Pazar günü ise dünyayı kasıp kavuran PUBG turnuvası, tüm ziyaretçilere açık olarak yapılacak. Aynı gün içerisinde üniversiteler arası PUBG finalinin de yapılacağı festivalde hafta sonuna özel cosplay yarışması düzenlenecek. Cumartesi günü yarı finali yapılacak etkinliğin pazar günü finali yapılarak dereceye giren cosplay yaratıcılarına ödülleri takdim edilecek.

Republic of Gamers, üniversiteler arası PUBG turnuvasının sponsoru oldu

TEKFEST ANKARA, bireysel turnuvaların yanı sıra, üniversite takımlarının mücadele edeceği şampiyonaya da ev sahipliği yapacak. League of Legends, CS:GO ve PUBG oyunları özelinde yapılan turnuvanın finali, TEKFEST içerisindeki ana sahnede yapılarak tüm ziyaretçilerin seyrine sunulacak. PUBG turnuvasının ana sponsoru, ASUS’un oyuncular için özel olarak hazırladığı oyuncu ekipmanları ve bilgisayarları markası Republic of Gamers oldu.







