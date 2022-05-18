Oyun tutkunları 19 Mayıs Bayramında GameX’te buluşuyor

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX, 19 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Her yıl on binlerce oyun severin katıldığı GameX’e bu yıl aynı zamanda 19 Mayıs 2022 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençleri buluşturacak. Bölgenin en büyük cosplay yarışmasının ve turnuvalarının da gerçekleşeceği GameX’te ziyaretçiler hem büyük ödül için yarışacak hem de birbirinden renkli görüntülere tanık olacak.

Herkes için eğlence

21 Mayıs Cumartesi günü PUBG Mobile standında Aleyna Tilki konserinin gerçekleşeceği GameX 2022’de oyun etkinliklerinin yanı sıra ödüllü turnuvalar, cosplay yarışmaları, konserler ve çok daha fazlası olacak. Ayrıca 500 bin TL ödüllü Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası PUBG Mobile Yükselen Yıldızlar’ın finali de GameX 2022’de düzenlenecek.

Dünyanın markası GameX’te

GameX 2022’nin katılımcıları arasında PUBG Mobile’ın yapımcısı dünya devi Tencent Games, GameOn ve Tivibu markalarıyla Türk Telekom, finansal çözümler sunan Papara, oyun içi satışlar yapan Oyunfor, blockchain teknolojileri geliştiren Funverse Games, Monster Energy, Arma Computer, Hawk Chair, Almila Oyuncu Odası, Hado ve daha birçok marka bulunuyor.

Game Factory partnerliğinde organize edilen GameX’in iş geliştirme (B2B) alanında ise Google, analitik çözümler sunan Adjust ve oyun sektöründe insan kaynağı hizmeti sağlayan Zindhu HR gibi markalar sponsor olarak yer alıyor. Ayrıca yurt dışından birçok konuşmacının katılacağı GameX iş geliştirme (B2B) alanındaki 3 günlük konferans programında; Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) de sektörün geleceğiyle ilgili bir panel düzenleyecek.