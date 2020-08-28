Oyun severler, 30 Ağustos’ta kendi zaferlerini Zula’da yazacak

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS türü oyunu Zula, oyun severlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, “30 Ağustos Zafer Turnuvası” ile taçlandıracak.

30 Ağustos’ta tüm gün sürecek turnuvada, karşılaşmalar 6 farklı kategoride yapılacak. Toplam 3.000.000 ZA ödül havuzuna sahip turnuvaya katılımlar, Zula Discord kanalı üzerinden anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

“30 Ağustos’ta kendi zaferini Zula’da yaz”

Bu yıl, “30 Ağustos’ta kendi zaferini Zula’da yaz” sloganıyla düzenlenen turnuvada, gün boyunca farklı saatlerde 240 etkinlik olacak.

Turnuvanın harita havuzu, “Paris”, “Düğün Salonu”, “Gaziantep Mülteci Kampı”, “Üsküdar Sokakları”, “Safranbolu” ve “Favela” haritalarından oluşacak. Turnuvada, rekabetçi oyun modlarının yanı sıra eğlenceli oyun modları da ön plana çıkacak.

Turnuva geleneksel hale geliyor

Yüzde 100 yerli yapım, sevilen oyun Zula, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ilk turnuvayı, geçen yıl offline olarak gerçekleştirmişti. “En iyi silahlarla kendi zaferini yaz” sloganıyla Nonstop Zula Espor Merkezi’nde yapılan turnuva, oyun severlerden büyük ilgi görmüş ve 1 milyon ZA ödül dağıtılmıştı.

Geleneksel hale gelen “30 Ağustos Zula Zafer Turnuvası”, gelecek yıllarda da devam edecek.